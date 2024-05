Panchine. Tiburzi piace alla Folgore

Andrea Tiburzi potrebbe essere il nuovo allenatore della Folgore Castelraimondo, formazione di Prima categoria. C’è Matteo Ruffini tra i favoriti per la panchina dell’Elite Tolentino dove prenderà il posto di Claudio Eleuteri sul quale c’è l’interesse del Montemilone Pollenza. L’Esanatoglia, retrocesso in Seconda categoria, ripartirà da Roberto Bartoccetti in panchina, il tecnico potrà contare ancora sull’apporto in campo del capitano Alessandro Bruno, mentre si dividono le strade per motivi lavorativi con Gabriele Piccolini.