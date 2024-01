Pantera: è il bel sabato del villaggio. Resta in dieci, ma centra il successo

Dopo la batosta di domenica scorsa contro il Sestri Levante, i rossoneri tornano in campo e si regalano tre punti fondamentali per il campionato. La Lucchese era alla ricerca della prima vittoria di questo 2024 e si presenta nuovamente davanti al proprio pubblico dopo le due sconfitte rimediate contro il Perugia e il Sestri Levante con la voglia di riscatto. Una settimana tesa, con la squadra in ritiro per qualche giorno, per cercare di preparare nel migliore dei modi questo difficile impegno che rischia di diventare un vero e proprio spartiacque.

Gorgone – alle prese con diverse assenze – ridisegna ancora una volta la difesa, viste le assenze di Benassai (ancora problemi con la pubalgia), Sabbione e De Maria. Così nel reparto arretrato rossonero giocano, davanti a Chiorra, Tiritiello, Gucher e Fazzi. In avanti il tridente inedito, formato da Guadagni, Yeboah e Rizzo Pinna; parte dalla panchina Magnaghi.

La curva Ovest accoglie la squadra in silenzio nei primi minuti di gara, esponendo uno striscione che invita la società a svegliarsi. Poi inizia l’incitamento, con l’invito a tirare fuori gli attributi. Parlando di calcio giocato, la Lucchese si fa vedere al 4’ con Visconti, la cui conclusione viene deviata in angolo. La Recanatese, almeno nelle prime battute di gara, non è pericolosa ed i rossoneri fanno la partita. Al 10’ si inserisce bene Quirini sul secondo palo, ma il suo colpo di testa termina di poco alto sopra la traversa.

La Recanatese si fa vedere al 15’ con Melchiorri, ma questa volta è la difesa rossonera che spazza via. Al 18’ ottima occasione per gli uomini di Pagliari: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Carpani gira a botta sicura sotto misura e costringe Chiorra ad alzare la palla sopra la traversa. Salvataggio miracoloso al 26’ del portiere rossonero su Melchiorri che, in corsa, supera Tritiello e prova ad aggirare Chiorra che, però, riesce a deviare il pallone.

La Lucchese risponde con una conclusione insidiosa di Tumbarello, respinta, questa volta, da Mascolo. Ma il gol è nell’aria. Al 31’ cross dal fondo di Quirini che la mette leggermente all’indietro, dove trova Rizzo Pinna che non sbaglia e, con un bel rasoterra, batte Mascolo. Al 35’ Yeboah si mangia il raddoppio: di sinistro manda clamorosamente a lato da dentro l’area di rigore. Ma ci pensa ancora Rizzo Pinna, al 39’, a siglare la sua doppietta di giornata. Azione elaborata iniziata da Yeboah che serve il numero sette rossonero che, dentro l’area di rigore marchigiana, è bravo a destreggiarsi e a mettere la palla nel sette della porta difesa da Mascolo. In pieno recupero sempre Rizzo Pinna sfiora il terzo gol.

La ripresa inizia con la Lucchese in avanti e, al 3’, Yeboah costringe Mascolo alla deviazione in angolo con i piedi. Ma il giocatore ghanese vuole mettere la sua firma sul match e lo fa al 15’, sfruttando nel migliore dei modi un cross dalle retrovie e, di destro, batte per la terza volta Mascolo.

Anche se i conti sembrano definitivamente chiusi, le insidie sono sempre dietro l’angolo. Al 17’ la Lucchese rimane in dieci uomini per l‘espulsione per doppia ammonizione di Fazzi (che protesta veementemente per un fallo commesso da Tumbarello), scatenando, così, l’ira del tecnico rossonero che ha già tante difficoltà a schierare la difesa titolare. Yeboah vuole emulare Rizzo Pinna e, così, al 22’, cerca caparbiamente la doppietta; ma questa volta Mascolo riesce a parare a terra.

Alla fine la Recanatese, al 35’, segna il cosiddetto gol della bandiera con Melchiorri, ma, ormai, i giochi sono ampiamente chiusi. La gara ha poco da dire e la Lucchese torna finalmente al successo. Adesso la concentrazione deve andare al prossimo appuntamento di mercoledì nella semifinale d’andata di Coppa Italia, quando i rossoneri ospiteranno il Padova.

Alessia Lombardi