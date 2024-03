Pantera ferita reagisce con ferocia. Gol di Rizzo Pinna, Tiritiello, Yeboah

La Lucchese conquista la terza vittoria esterna della sua stagione. I rossoneri vanno sotto, ma Rizzo Pinna, prima e Tiritiello in avvio di ripresa, più Yeboah a pochi minuti dalla fine, riescono a ribaltare il match che non si era messo bene per i ragazzi di Gorgone.

La Pantera ha affrontato una Vis Pesaro alla ricerca di punti pesanti pesanti, per provare a lasciare la zona calda della classifica. Dal canto proprio i rossoneri si presentavano al "Benelli" con l’ultima vittoria in campionato esterna conquistata il 16 settembre scorso contro la Recanatese.

Il tecnico rossonero deve fare a meno di Gucher a centrocampo e schiera, così, il trio inedito Tumbarello, Cangianiello ed Astrologo. Novità anche in attacco, con Guadagni al posto di Disanto, non in perfetta condizione fisica. Ancora fuori Visconti e De Maria per infortunio, mentre si rivede, almeno in panchina, Fazzi.

La gara – iniziata con qualche minuto di ritardo per un piccolo problema alla rete della porta della Vis Pesaro – vede subito la Lucchese in avanti al 2’, con un bel lancio filtrante per Guadagni che s’ infila bene e, di sinistro, chiama alla prima parata del match Neri. Al 4’ è Rizzo Pinna a fare da sponda per Yeboah che, da buona posizione, calcia un "rigore" in movimento malamente, mandando il pallone alle stelle. Ancora una bella verticalizzazione per la Lucchese: questa volta è Cangianiello, all’8’, servito da Tumbarello; ma il numero trenta rossonero non riesce a trovare la deviazione vincente. Sugli sviluppi del primo calcio d’angolo della partita, all’11’, Rizzo Pinna mette al centro dell’area un bel cross sul quale arriva Tiritiello che, però, manda la palla a lato. Yeboah torna di nuovo a farsi vedere al 18’, quando riesce a stoppare bene un passaggio di Tumbarello, ma il suo sinistro finisce centrale.

La prima occasione della Vis Pesaro arriva al 23’, con Peixoto che, su punizione, calcia direttamente in porta e chiama Chiorra ad alzare provvidenzialmente la palla sopra la traversa. I padroni di casa crescono ed iniziano a mettere in difficoltà i rossoneri che faticano ad uscire dalla propria metà campo. E, al 26’, passano in vantaggio con una punizione centrale di Di Paola che, con il suo destro fortissimo, piega le mani a Chiorra. La formazione di Banchieri ha l’occasione del raddoppio al 30’ con Karlsson che calcia addosso a Chiorra che respinge d’istinto. Incursione di Guadagni al 31’, ma i biancorossi riescono a spazzare in fallo laterale.

Ma a togliere ancora una volta le castagne dal fuoco ci pensa Rizzo Pinna che, da fuori area, al 34’, lascia partire un destro rasoterra che s’infila alle spalle di Neri. Per il numero sette rossonero si tratta dell’undicesimo gol stagionale e conferma ancora una volta di essere l’uomo in più di questa squadra.

La squadra di Gorgone, dopo il pari, ha ripreso consapevolezza e, prima Benassai che si era portato in avanti e, poi, Yeboah provano a sorprendere il portiere di casa. La Vis, però, c’è e, al 44’, Zagnoni riesce ad infilarsi tutto solo davanti a Chiorra e a deviare di testa un traversone della bandierina di Di Paola: ma fortunatamente il pallone termina fuori.

Nella ripresa, pronti, attenti, via e la Lucchese ribalta il risultato al 2’, con Rizzo Pinna che ci prova, ma viene murato dalla difesa: la palla arriva a Tiritiello che, con un destro imprendibile, realizza il gol del vantaggio e festeggia nel migliore dei modi le duecento presenze tra i professionisti. La risposta della Vis Pesaro arriva al 25’, con un tiro da fuori di Pucciarelli che termina alto sopra la traversa. Ancora i padroni di casa alla ricerca del pareggio al 35’, per continuare a sperare nella salvezza, ma questa volta il destro di Molina viene parato a terra da Chiorra.

I rossoneri segnano il terzo gol al 34’ con Yeboah che, servito da Russo, entra in area e batte Neri. Adesso qualche giorno di riposo, prima di iniziare a preparare il derby di lunedì 8 aprile, alle 20.45, in casa, contro l’Arezzo.

Alessia Lombardi