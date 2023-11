Para un rigore e fa una papera. A Montecchio fa tutto Voltolini

MONTECCHIO

0

COLORNO

1

MONTECCHIO: Voltolini, Sané (45’st Blotta), Pavarini (16’st Torri), Davoli, Olioarini, Borghi, Zavaroni (40’st Lusetti), Contini (23’st Bevilacqua), Attolini, Dallaglio, Bedotti. A disp.: Sodano, Longhi, Neri, Romanciuc. All.: Ferretti

COLORNO: Cattabiani, Tima, Renzetti, Derinaldis, Setti, Denti, Piscicelli, Pessagno, Delporto (27’st Morrone), Lorenzani, Carrasco. A disp.: Iselle, Manghi, Caraffini, Galuppo, Mariniello, Orminelli, Lo Re, Lorenzini. All.: Galli

Arbitro: Roli di Modena

Reti: Pessagno al 6’st.

Note: ammoniti Davoli, Pavarini, Voltolini, Attolini e Delporto.

Si allunga la striscia di gare senza vittorie per il Montecchio: sono cinque, ora. I giallorossi sono al terzultimo posto con 9 punti. Ieri, al ritorno nell’impianto "Lino Notari" (prima si giocava al "D’Arzo"), la partita col Colorno è stata abbastanza bloccata, e i gialloverdi hanno trovato il gol da tre punti poco dopo il rientro dalla pausa.

Decisivo, sfortunatamente, l’ex portiere della Reggiana Matteo Voltolini (foto). Una domenica beffarda per il classe ’96 reggiano: si è fatto sfuggire una palla innocua favorendo il tap-in di Pessagno, ma nel primo tempo, al 16’, aveva parato con un gran tuffo un rigore di Derinaldis.

Il penalty era stato assegnato per tocco di mano di Pavarini su sfortunato rilancio di Borghi. Poi nella ripresa l’infortunio in un tiro di Denti non trattenuto: Pessagno-gol non ha perdonato. Nel finale la migliore occasione per il Montecchio è su una punizione di Dallaglio, dove Zavaroni non arriva per un soffio, da posizione interessante. Un’altra occasione per i reggiani era capitata sullo 0-0 a Bedotti, bravo a calciare su servizio di Dallaglio. Per il resto, in generale Colorno più pimpante in possesso (Piscicelli una spina nel fianco, non con occasioni concrete ma con tante palle messe dentro), col Montecchio ordinato e che contrattaccava con rilanci sulle punte. Una situazione di classifica ancora aperta, siamo solo nella prima parte di stagione, ma sono ora cinque le gare senza vittorie.

Nel prossimo turno si andrà sul campo del Terre di Castelli, avversario molto forte che è secondo con 25 punti: ha perso solo una volta ed è in striscia positiva da addirittura nove gare.

Ultimo kappao, però, con un’altra reggiana: il 3-1 del Fabbrico dello scorso 17 settembre.