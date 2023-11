Pareggio in rimonta a Moie. Un eurogol di Paoli illude il Villa. Messina la rimedia su rigore

VALLESINA

2

VILLA SAN MARTINO

2

VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Cameruccio, Carboni, Balducci, Marini, Sassaroli, Mosca, Rossetti (35’ pt Pandolfi), Giunchetti, Costantini (20’ pt Paolucci). All. Rossi

VILLA SAN MARTINO: Cocco, Bonci, Ragni, Zallarelli, Paoli, Sensoli, Balleroni, Tartaglia, Messina, Pantaleoni (30’ st Marinelli), Pasini (10’ st Angelini). All. Pompei

Arbitro: Monterubbiano di Fermo.

Reti: 5’ pt Paoli, 40’ pt Mosca, 15’ st Carboni, 17’ st Messina (rig.)

Finisce in parità al Pierucci, al termine di una partita equilibrata con nessuna delle due squadre mai veramente capace di prendere il sopravvento sull’altra. Primo tempo molto tattico e il match si sblocca subito: al 5’ il Villa recupera palla a centrocampo, Paoli dalla trequarti vede Anconetani non esattamente in posizione e conclude a rete beffando il portiere rossoblù e regalandosi un eurogol. Il Moie cerca di giocare, riuscendo a creare anche buone occasioni ma non riesce a concretizzare. A riportare il match in parità ci pensa Lorenzo Mosca al 40’ che si ritrova il pallone tra i piedi con la porta vuota davanti e può solo che realizzare. Al ritorno in campo la sinfonia non cambia, il Moie pare aver preso fiducia. Ghiotta occasione da calcio d’angolo per i locali con Marini che incorna convintamente il pallone ma il tiro finisce alto sopra la traversa. Al 15’ della seconda frazione arriva il sorpasso rossoblù: Giunchetti atterrato dai 20 metri si procura un prezioso calcio di punizione con Carboni che lo trasforma portando in vantaggio la squadra locale. L’enfasi derivante dal vantaggio dura poco per i ragazzi di mister Rossi perché due minuti dopo, Messina va giù in area di rigore e l’arbitro concede il penalty: dal dischetto si presenta proprio lo stesso Messina che non perdona e riporta la sfida sul pareggio. Nella restante frazione il Moie cerca a tutti i costi il gol per dare continuità e mantenere il primato in classifica. L’affondo decisivo tuttavia non riesce ad arrivare e Giunchetti e compagni devono accontentarsi di un punto mentre il Villa San Martino esce tutto sommato soddisfatto nella sfida contro la prima della classe.