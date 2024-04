Pari a rapagnano. Appignanese ancora nella zona calda

0

APPIGNANESE

0

: Innamorati, Biancucci (56’ Hihi), Bitti, Corradini, Sako B., Rapacci, Di Donato, Iommetti, Polozzi, Macchini, Ciucani. All. Garagliano.

APPIGNANESE: Pettinari, Picchio, Gesuelli, Tarquini, Fagiani, Argalia, Carboni, Gagliardini N., Raponi, Messi, Rapagnani (62’ Dorini). All. Cantatore.

Arbitro: Tarli di Ascoli.

L’Appignanese non sfonda in casa del Rapagnano e deve accontentarsi di un pareggio che non consente ai maceratesi di agganciare la zona salvezza. Tarquini e compagni rimandano tutto all’ultima giornata, quando in caso di vittoria potrebbero evitare i playout. Pareggio che va stretto anche al Rapagnano, ancora non sicuro di giocare i playout, anche se manca un punto per l’ufficialità. Gara dai due volti, con il Rapagnano che parte bene ed impensierisce il sempre attento Pettinari. Nella ripresa l’Appignanese sembra aumentare i giri e farsi vedere con più frequenza dalle parti di Innamorati.