Pari nella sfida salvezza. Real FQ, ci pensa Podestà

FORTE DEI MARMI – Per quanto visto in campo, è un punto guadagnato per il Real Forte Querceta. Certo, le aspettative della vigilia erano ben altre, considerato che la Sangiovannese è una delle squadre su cui i versiliesi devono fare la corsa per tentare la rimonta salvezza; ma pensare di vincere una partita senza mai riuscire a tirare in porta (tranne il rigore di Podestà) è francamente un po’ troppo. Lo sa bene Buglio che porta a casa questo punto che forse non lo soddisfa a pieno ma permette di allungare la striscia di risultati positivi e di mantenere un po’ di vantaggio sulle ultime due posizioni. Il Real Forte ha fatto fatica a controbattere il solido 3-5-2 della Sangiovannese. Pur senza strafare, gli ospiti hanno dimostrato di coprire meglio il campo. E se il vantaggio è arrivato in maniera casuale (punizione di Nannini e deviazione di Pecchia nella propria porta), nella prima mezz’ora la Sangiovannese ha giocato meglio. Il Real ha avuto il merito di restare in partita. È bastato un lampo per pareggiare: Podestà lancia Flores Healtley che entra in area e cade dopo un contatto con Masetti: rigore che Podestà trasforma. Ma chi si aspettava un Real Forte galvanizzato dal pari, è rimasto deluso.

Nella ripresa il copione non cambia, con la Sangiovannese a controllare il possesso e il Real Forte Querceta troppo frettoloso quando ci sarebbe lo spazio per ripartire. Se il risultato non si schioda dall’1-1, i versiliesi devono ringraziare Bartolozzi che getta in cielo una clamorosa occasione. La partita si fa bruttina, Buglio intuisce che le energie stanno terminando e passa alla difesa a 5. Gianassi mette i brividi a Gatti con un sinistro di poco a lato poi, in pieno recupero un rilancio di Maccabruni viene arpionato da Pegollo che vince il duello con Antezza e si procura lo spazio per concludere, decisiva la chiusura di Farini.

Michele Nardini