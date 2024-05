Parla Biancon. "Qui a Siena sono stato molto bene. Il futuro? Vediamo»

Non pensa, ancora, al futuro, Enrico Biancon. O meglio: "Sì e no". "La stagione è appena terminata – ha detto il difensore –, è ancora troppo presto… Di sicuro a Siena sono stato molto bene e credo che si sia visto anche in campo. Comunque vada porterò con me di questa annata un ricordo bellissimo, l’affetto che ho ricevuto da parte della città, dei tifosi e della squadra". Biancon ha quindi tracciato un bilancio. "Personalmente potevo fare anche meglio – le sue parole –, ma non è sempre facile dare il massimo. In generale siamo stati protagonisti di un grande campionato, quando un gruppo è unito, è tutto più facile. Con i compagni di reparto ho instaurato un ottimo rapporto, con Cavallari è stretto anche fuori dal campo. Lo stesso con Achy, anche se è arrivato in corsa e il ritardo di condizione all’inizio lo ha frenato". Poi sul mister. "Ci ha fatto stare tutti sul pezzo – ha concluso Biancon –. E’ un grande motivatore e lo si è visto anche quanto ci ha spinto per conquistare l’imbattibilità. ‘Gallo’? Ci sono partite in cui non fa niente ti fa innervosire poi ha lo spunto e segna: che vuoi dirgli? Gli ho anche regalato un gol…".

A.G.