Parla il portiere. Giusti, idee chiare: "La mia priorità si chiama Siena»

"La mia prima scelta, senza ombra di dubbio, continua a essere Siena": a dirlo Andrea Giusti che nella stagione appena conclusa ha difeso la porta bianconera. "Ho un contratto con la società fino al 30 giugno – ha spiegato l’estremo difensore a PistoiaSport –: prima della scadenza, naturalmente, parlerò con il club per capire se c’è modo di proseguire insieme. Ripeto, è la mia priorità. Una piazza come Siena partirebbe per vincere la Serie D e far tornare la città nei professionisti dopo anni difficili". "Al tempo stesso però – ha aggiunto Giusti – devo pensare a un’eventuale altra soluzione. In Toscana ci sono tante realtà importanti e squadre ben strutturate, il livello medio è alto in ogni categoria. Il nuovo Pistoia Fc? Pur essendo di Agliana non sono mai stato cercato, anche negli anni scorsi, né dall’Aglianese né dalla Pistoiese… Un interesse da parte della squadra della mia città mi farebbe piacere. Ma la mia priorità è restare a Siena".