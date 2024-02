Parla il portiere Giusti. "Il Pontassieve?. Di certo abbiamo tutto da perdere»

"Quella con il Pontassieve è la classica partita in cui abbiamo tutto da perdere: se vinciamo abbiamo fatto il nostro, se pareggiamo o peggio c’è chi avrà da ridire. Dovremo affrontarla come tutte le altre, con il massimo rispetto per gli avversari e la voglia di fare risultato": a presentare il testacoda che domenica attende la Robur, il portiere bianconero Andrea Giusti, a Gazzetta di Siena. "Tra l’altro all’andata ci misero in difficoltà – ha ricordato –, anche se adesso sono ultimi. Quando parti male è sempre difficile poi uscire". "A parte il Siena – ha poi aggiunto l’estremo difensore –, questo è il campionato più combattuto degli ultimi anni. Il fatto che ci siamo noi è sicuramente una soddisfazione per chiunque ci affronti. E lo sarebbe stato di più al Franchi, dove ho giocato da avversario. E’ uno stadio che ha fatto la Serie A e la Serie B. Giocarci sarebbe un’emozione, per gli altri, figuriamoci per noi, da padroni di casa". "Sappiamo di dover dare il meglio per onorare la città – ha chiuso –, la società e soprattutto i tifosi. Ho scelto Siena con l’intenzione di tornare in alto con questa maglia, dipendesse da me firmerei subito per rimanere. Ho fatto una scelta rischiosa ma consapevole, nella vita senza rischio non si va da nessuna parte".