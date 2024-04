Parla l’ex Mignani. "Sono contento per la Robur. Tornare? Non so»

A due giornate dalla fine la Pianese è prima, con tre punti di vantaggio: un buon margine che non permette però il minimo errore. A trascinare i bianconeri, con 20 reti segnate, Guglielmo Mignani. "Ci proveremo fino all’ultimo secondo – ha detto l’attaccante a Radiosienatv –: non possiamo abbassare la concentrazione, dobbiamo continuare con la determinazione e la fame di sempre. E’ la prima volta che gioco un campionato a vincere: è dura, devi stare sempre sul pezzo, non puoi mollare un attimo, non puoi permetterti di sbagliare una virgola". "Per quanto riguarda la mia stagione sono contento – ha aggiunto –, ma quando un attaccante fa gol il merito è anche dei compagni e dell’allenatore che lo mettono nelle condizioni giuste". Sulla Robur. "La vittoria del campionato è stata meritatissima – ha sottolineato Mignani –. Durante la stagione ha dimostrato di essere fuori categoria. Mi ha fatto piacere perché, come sapete, sono da sempre tifoso del Siena. Sono anche contento che la squadra abbia riportato quell’entusiasmo che mancava da diversi anni. Un mio ritorno? Sono concentrato soltanto sulle mie ultime due partite, poi vedremo quello che sarà il futuro".