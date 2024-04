Parla l’ex Perinetti. "Tudor, idee chiare. Gilardino? Opzione per la Fiorentina»

E’ tornato a parlare l’ex ds del Siena Giorgio Perinetti. E lo ha fatto soffermandosi anche su tecnici che, in campo o in panchina, hanno vestito i colori bianconeri, a partire da Igor Tudor, neo allenatore della Lazio, Briglia d’Oro 2022, alla Robur un anno e mezzo dal gennaio 2005. "Ho avuto Tudor al Siena ed era un combattente di grande moralità con concetti chiari – ha detto –. E’ partito dalle sue idee e non da quelle di Sarri e ha avuto ragione". Sirene viola, invece per Alberto Gilardino: la Fiorentina ha tracciato l’identikit del nuovo tecnico è il campione del mondo sembra corrispondere. Perinetti e Gilardino si sono incrociati sotto la Torre del Mangia nel 2021, il loro rapporto si è interrotto con l’esonero del mister (poi è arrivata anche la rescissione tra il direttore e l’Acn Siena). "La voce più accreditata è Italiano al Napoli e Gilardino alla Fiorentina – le parole di Perinetti –, sempre che Conte non ci ripensi". Con Conte la Robur ha vinto la Serie B 2010/11.