Parla mister Bartoli. "Stiamo bene ed Uznanski è disponibile. Spero in una prova diversa dall’andata» Il tecnico dell'Asta Stefano Bartoli si dice soddisfatto della squadra e del nuovo acquisto Uznanski. Il Siena capolista sarà una sfida importante per la squadra, che ha dimostrato miglioramenti rispetto all'andata. Bartoli spera in una bella giornata per tutti.