Parla mister Bonuccelli. "Tre punti importanti. Continuiamo a lavorare»

Vittoria sofferta, ma meritata quella che il Grosseto è riuscito a strappare al Ghiviborgo al termine di una gara assai tirata contro un avversario che ha giocato al calcio. "Primo tempo molto bene, meritavamo di più per aver costruito tanto – afferma mister Bonuccelli – fornendo una prestazione importante inficiata da un solo errore che ci è costato un gol evitabile. Il rammarico è quello di aver messo 10 palle in area di rigore avversaria senza sfruttarle. Nella ripresa è stata una partita sporca, non bella con gli avversari meglio di noi perché siamo stati discontinui, un po’ lunghi, abbiamo perso tanti duelli uno contro uno, abbiamo sofferto e la nostra voglia di vincere ci ha innervosito. Alla fine, anche con i cambi, è arrivata la vittoria con tre punti importanti. Abbiamo così completata il filotto di tre vittorie consecutive ed ora dobbiamo proseguire nel nostro lavoro e da domani pensare alla trasferta di Ponsacco". Poi una considerazione senza criticare la direzione di gara. "Un po’ eccessivi i dodici ammoniti complessivi per una gara che è stata corretta". E’ stato espulso in occasione del gol di Riccobono il preparatore dei portieri Matteo Della Bartolomea. "Tre punti importanti – sottolinea Gianni Riccobono autore del gol della vittoria ed entrato in corsa – perché noi lavoriamo per la squadra, per la società e per lo staff. Abbiamo portato a casa un bel successo contro un avversario importante".