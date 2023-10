Parla Mister Brachi. "Preso un eurogol. Nel primo tempo solo noi in campo»

Tanta la delusione nelle parole del tecnico del Pontassieve Marco Brachi. "Come tante altre volte gli altri non tirano in porta e noi perdiamo – ha detto il mister – e abbiamo subìto l’ennesimo eurogol. Conoscendo il Siena avevo preparato la partita sui quattro di centrocampo che hanno qualità, ma sono lenti; se li fai giocare nascondono il pallone, ma se li aggredisci vanno in difficoltà. Abbiamo retto per 90 minuti a ritmi importanti e, per la situazione che stiamo vivendo, siamo stati anche bravi a finire con un solo gol di scarto". "Nel primo tempo si è visto una squadra in campo – ha aggiunto – ed era il Pontassieve. Faccio i complimenti ai bianconeri, lo stadio pieno è stato merito loro, ma oggi sembravamo noi primi in classifica e loro nella nostra posizione: il Siena non lo scopro certo io, quando butta palla in avanti, la rende giocabile, ti può far gol come oggi con un batti e ribatti". L’imperativo è guardare avanti. "Alleno da una vita – ha chiuso Brachi – ed ero convinto, nonostante i tanti cambiamenti avvenuti in estate, dopo aver perso la finale play off, che saremmo potuti stare tra le prime. Siamo anche partiti bene, ma, date anche le assenze, siamo entrati in crisi dopo il ko con il Signa".