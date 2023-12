Parla mister Calderini. "Successo voluto e conquistato con grande merito»

"È una vittoria del gruppo, di una squadra che ha voluto il successo e che lo ha ottenuto con merito". Non ha dubbi Stefano Calderini, allenatore dei giallorossi, sulla legittimità dei tre punti nella gara con la Sangiovannese. "Avevo chiesto una prestazione di orgoglio e di responsabilità ai ragazzi - spiega il tecnico - e così è stato, in novanta minuti nei quali il verdetto non è apparso in discussione, anche se abbiamo subìto delle reti evitabili. In ogni caso sono soddisfatto della prova e anche dell’inserimento dei nuovi". Un ringraziamento particolare? "Sì, ai nostri tifosi - risponde Calderini - perché sono comunque al fianco dei colori e anche in questa circostanza, da ‘dodicesimo uomo’, hanno fornito una notevole spinta al collettivo nella ricerca della preziosa affermazione in una partita assai delicata. Ma, per quanto ci riguarda, occorre sempre restare concentrati".

PB