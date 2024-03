Parla mister Magrini. "Morosi e Hagbe sono cresciuti in modo incredibile»

Conquistata la Serie D, dopo una cavalcata magica, il tecnico bianconero Lamberto Magrini ha fatto una ‘panoramica’ della sua Robur. "Morosi e Hagbe hanno fatto una crescita esponenziale – ha spiegato al Fol –. Si sono applicati bene, hanno ascoltato. Ad Alfred ho fatto i complimenti, perché è stato anche concreto con tre gol e due rigori procurati di cui uno decisivo. Pagani era un passo avanti agli altri, è stato penalizzato perché a destra ho utilizzato un 2004. I giovani in generale sono cresciuti parecchio anche perché hanno lavorato con ragazzi più esperti, come Bianchi, Lollo, Cavallari, Achy". "A Ravanelli e Costanti ho sempre detto di prendete spunto da Ricciardo – ha aggiunto –: Giovanni dentro l’area sa interpretare alla perfezione il ruolo... Ivan? Per vincere campionati bisogna fare tanti gol, e con Boccardi, Candido e Masini possibili trequartisti, è stato penalizzato perché di fronte aveva giocatori di grande esperienza. Davanti voglio sempre giocatori esperti che ti fanno vincere i campionati. Si è comportato bene, poi ha subìto un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori due mesi. Ora è pronto da due settimane, avrà la possibilità di giocare".