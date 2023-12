Parla mister Prosperi. "Siamo stati puniti da un episodio. Meritavamo di più»

C’è un po’ di amarezza in casa Pianese. "Sicuramente il vento incredibile ha inciso – ha detto Prosperi – ma il nostro portiere non ha fatto una parata. Tolto il gol e l’occasione di Benedetti non ricordo altre palle gol per gli ospiti. Onestamente credo che avremmo meritato la vittoria per quanto si è visto in campo, a mio avviso abbiamo dimostrato qualcosa in più del Serravezza però onore a loro che hanno trovato il gol nel finale. Noi abbiamo vinto diverse partite al 90’. Il calcio è fatto di momenti e di episodi. Abbiamo perso una volta in 16 giornate, stavolta l’episodio ci ha tolto due punti che avremmo meritato. La prestazione la facciamo sempre, sicuramente in questa fase avremmo meritato qualche punto in più. Dobbiamo crescere ma consapevoli che viaggiamo a due punti e più a partita". I bianconeri infatti torneranno prestissimo al lavoro visto che li attende, mercoledì, la difficile trasferta di Altopascio contro una squadra a -5 dalla stessa Pianese.