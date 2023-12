Parma Ternana 3-1, prima sconfitta per mister Breda

Terni, 23 dicembre 2023 _- Il Parma capolista batte in rimonta la Ternana, alla prima sconfitta sotto la gestione Breda, e ritrova il successo al “Tardini” laureandosi campione d'inverno in Serie B con una giornata d'anticipo. Le Fere, reduci da tre vittorie consecutive e cinque risultati utili, restano nella zona calda della classifica.

Parma in grande spolvero, ma la Ternana può rammaricarsi delle occasioni sprecate: almeno due, nitide, con Casasola. Botta e risposta in avvio di primo tempo: gli ospiti passano all'8' grazie al solito Raimondo, su assist dalla sinistra di Corrado, ma al 10' arriva l'immediato pareggio di Man, smarcato da un tacco delizioso di Bernabé.

Alla mezz'ora l'esterno rumeno si fa tutto il campo in contropiede poi si divora il raddoppio, mentre Casasola spreca davanti a Chichizola. La ripresa comincia malissimo per le Fere: al 7' il neoentrato Cyprien fulmina da fuori area Iannarilli, battuto anche tre minuti più tardi dal tap-in di Bernabé servito da Man. Ancora sui piedi di Casasola la palla, sprecata, per riaprire il match.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola, Delprato, Osorio, Circati, Di Chiara (1' st Coulibaly ), Estevez, Sohm (1' st Cyprien ), Man (26' st Partipilo), Bernabé (32' st Hernani sv), Benedyczak, Charpentier (9' st Bonny ). Allenatore: Pecchia .

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli, Diakite, Capuano, Lucchesi, Casasola (23' st Celli sv, 33' st Marginean), Pyyhtia 6, Labojko (1' st Mantovani), Corrado (12' st Favasuli) Falletti, Raimondo, Distefano. Allenatore: Breda

ARBITRO: Dionisi de L'Aquila

Spettatori: 11.900 circa, di cui 632 ospiti