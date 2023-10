PAROLA AL MISTER. Protti: "La squadra ha dei limiti, però ci mette il cuore»

Dopo la sconfitta, mister Protti ha parlato in conferenza stampa: "I limiti li abbiamo, inutile che ci nascondiamo. Dopo la partita di Ferrara pensavamo di averli ordinati un po’. Oggi non siamo partiti bene. Se avessimo segnato il rigore magari la partita si sarebbe ripristinata su altri canoni. Logico che quando vai sotto contro squadre del genere con giocatori di qualità ti creano delle difficoltà. Però la squadra ha lottato fino alla fine, ci ha messo il cuore". L’allenatore aveva puntato molto su questo concetto nella conferenza della nuova presentazione. "Nel secondo tempo abbiamo giocato discretamente. Anche il gol di Padella ci avrebbe dato la chance di riaprire la partita. Eravamo in difficoltà con i cambi e con Gianelli avremmo potuto farli diversamente. Non dobbiamo dimenticarci anche contro chi giochiamo. Abbiamo grosse difficoltà, ma dobbiamo essere bravi a sopperire queste situazioni almeno fino a gennaio perché purtroppo le condizioni sono queste". Il mister rimarca: "Più che lavorare 24 ore al giorno e cercare di aggiustare non posso fare. Dedico tutto il tempo per la Fermana. Non torno neanche a casa perché è giusto che sia così. Da domani ricominceremo a lavorare, i ragazzi devono riposarsi e mettersi a posto perché mercoledì abbiamo già un’altra partita". Testa già alla gara contro l’Olbia. "Devo capire chi mi può dare qualcosa di importante. Paponi non lo scopro io ma ancora non so per quanto lo posso impiegare". E su Borghetto: "Non l’ho tolto per un errore. Mi è servito per provare Furlanetto anche per ricorrere alle nostre situazioni, obbligate per la sopravvivenza della società".