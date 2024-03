Parola di bomber. Gioia Ricciardo: "Abbiamo aspettato tanto. Adesso godiamoci questo bel momento»

Al Buitoni di Sansepolcro, anche sullo 0-3 e con la quarta serie già in tasca, Giovanni Ricciardo (nella foto) ha lottato su ogni palla, ha dato l’anima, come ogni volta che è sceso in campo. Per l’attaccante bianconero, quella appena centrata con la maglia della Robur, è stata la settima promozione della carriera. Un’altra gioia immensa. "Vincere è sempre bello – ha affermato l’attaccante –, la vittoria del campionato è il sacrificio di un anno intero. Abbiamo aspettato tanto per questo momento, un momento magico, adesso ce lo godiamo tutti insieme". La Robur è riuscita a rendere semplice una stagione che in realtà non lo era. "Abbiamo fatto bene dall’inizio fino a Sansepolcro – ha commentato il bianconero –, ventotto risultati utili consecutivi, per la precisione venti vittorie e otto pareggi, sono un traguardo eccezionale. E non era assolutamente scontato che compissimo un percorso del genere: me lo fa dire l’esperienza. Anche se alla fine, a obiettivo centrato può essere sembrato facile, perché ci chiamiamo Siena, abbiamo avuto comunque le nostre difficoltà, ma siamo stati bravi a superare ogni ostacolo". Ricciardo, 6 gol realizzati fin qui, si è quindi soffermato sulla propria stagione. "Sono abbastanza soddisfatto – le sue parole –, a livello di minutaggio mi sarebbe piaciuto giocare qualche partita in più. Ma sono comunque contento perché sono sempre stato partecipe, mi sono sempre sentito importante, nel raggiungimento di questo grande obiettivo". "Festeggeremo fino alla fine – ha poi chiuso l’attaccante –, perché certe cose non capitano spesso, non sono, come ho detto, scontate e vogliamo goderci il momento. Alla prossima stagione ci sarà tempo per pensarci".

Angela Gorellini