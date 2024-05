Parte il "Memorial Barlacchi". Sedici squadre categoria Pulcini per rendere omaggio a un eroe

Oggi, prende il via il Memorial "Massimo Barlacchi" giunto all’8ª edizione, una manifestazione calcistica abbastanza complessa che si articolerà in due date: quella odierna con gare di qualificazione, mentre domenica 26 maggio si giocheranno le finali con le relative premiazioni.

Al "Memorial Barlacchi", organizzato dall’U.S. Sales (la manifestazione si svolgerà sugli impianti di via Don Bosco 33), partecipano 16 squadre relative alla categoria Pulcini anno 2014. Questo l’elenco delle partecipanti. Girone A: Sancat, Virtus Rifredi, Albereta, Audax Rufina. Girone B: Sales, Casellina, Club Sportivo, Bagno a Ripoli. Girone C: Audace Legnaia, Belmonte, Impruneta Tavarnuzze, Fortis Juventus. Girone D: Molinense, Floria 2000, Gavinana, Figline.

Nel pomeriggio di oggi a partire dalle 15 fino alle ore 18,40, si giocheranno 24 partite di qualificazione. La prima gara in programma: Sancat-Virtus Rifredi (ore 15), l’ultima fra Floria 2000-Figline (ore 18,40). Saranno due giornate di calcio giovanile molto intense per ricordare un salesiano di 63 anni che nell’agosto del 2014, pur sapendo di soffrire di una grave malattia cardiaca, dimostrò un grandissimo coraggio e una profonda umanità sacrificando la propria vita per salvare un ragazzo di 8 anni caduto in mare a Savona alla foce del torrente Letimbro. Per questo suo gesto d’amore, ogni anno nel mese di maggio, gli amici Salesiani lo ricordano sempre con affetto.

G. Puleri