Parte la caccia alla Lanterna

Il tempo dell’attesa è finito. Parte la caccia al trono della Lanterna. La 21ª edizione del Torneo di calcio delle contrade prenderà il via questa sera alle 21.15 quando, al Comunale “XIX Settembre“ di Pietrasanta, si sfideranno La Lanterna (vincitrice dell’edizione 2023) e Pontestrada. Il torneo si svilupperà in una prima fase all’italiana con accesso diretto alle semifinali per la vincitrice di ciascuno dei due gironi; gli altri due posti in palio se li giocheranno le squadre 2° e 3° classificate, con spareggi incrociati da “dentro o fuori”.

Come da regolamento, le due contrade finaliste della scorsa edizione, La Lanterna e Marina, sono state designate teste di serie dei gironi eliminatori: nel gruppo A, con i detentori del trofeo ci sono Pontestrada, Antichi Feudi, Pollino Traversagna e Brancagliana; nel girone B, insieme ai marinelli Il Tiglio/La Beca, Africa Macelli, La Collina e Strettoia. Le squadre, oramai tutte pronte al debutto, si sono allenate ai campi sportivi delle “Iare“, del “Pedonese“ e della “Pruniccia“ gratuitamente messi a disposizione dal Comune di Pietrasanta proprio per venire incontro alle esigenze delle contrade. La fase eliminatoria del torneo si chiuderà venerdì 14 giugno; il 17 e 18 (fischio d’inizio alla 21.30) le due gare di spareggio, poi semifinali (venerdì 21 e sabato 22) e la finalissima il 28.

L’ingresso alle partite del “Torneo di calcio delle contrade” sarà gratuito per i ragazzi fino a 14 anni, oltre che per gli “over 70”. Con proprio provvedimento infatti, la giunta comunale di Pietrasanta ha esteso la fascia di gratuità riservata agli “under”, finora limitata ai 10 anni, per assistere a tutti gli incontri della manifestazione che chiude il palinsesto del Carnevale Pietrasantino edizione 2024. Per il resto invariati i prezzi dei biglietti: 4 euro per la fase a gironi, 5 per gli spareggi e tutte le gare ad eliminazione diretta.

"Il riferimento alla platea ‘under 14’, per l’ingresso gratuito allo stadio – ha sottolineato l’assessore a sport e associazionismo, Andrea Cosci – è adottato anche da molte società di Serie A come Juventus, Napoli e Lazio. Per noi ha un doppio valore, perché unisce la partecipazione all’evento sportivo in quanto tale e il coinvolgimento diretto alle tradizioni popolari del nostro territorio, di cui le contrade sono anima e motore". L’auspicio, infatti, è “coltivare” lo spirito di contrada puntando su ogni leva, inclusa quella sportiva e, nel contempo, offrire alle dieci rappresentative che si contenderanno il trofeo 2024 l’opportunità di un supporto dalle tribune sempre più caloroso e partecipato.

red.viar.