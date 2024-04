Partita a reti inviolate. Montegiorgio, ora il difficile. Il Tolentino non sfonda: è 0-0

0

TOLENTINO

0

: Forconesi, Monterotti, Diakhaby, Lombardi, Rosa Gastaldo, Greco, Verdesi, Zancocchia, Zira, Albanesi (25’st Capparuccini), Giri. All. Vagnoni.

TOLENTINO: Palazzo, Tomassetti, Balbo (11’st Mariani), Di Biagio (17’st Testiccioli), Mercurio, Bracciatelli, Garcia, Santoro, Moscati (17’st Cardinali), Nasic (28’st Orazi), Pottetti (11’st Borrelli). All. Possanzini.

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro.

Note: spettatori 150 circa. Ammoniti: Moscati, Monterotti, Recupero: 0+4.

Reti involate al Tamburrini tra Montegiorgio e Tolentino, un risultato che non cambia di una virgola la classifica finale cremisi ma che proietta il Montegiorgio allo spareggio playout da disputare in casa il prossimo 12 maggio contro la Sangiustese. Questo il verdetto di novanta minuti per nulla noiosi con i cremisi, in formazione solo parzialmente rimaneggiata; diverso lo stato d’animo del Montegiorgio bloccato nel primo tempo dalla tensione. Ci vuole un ottimo Forconesi in due circostanze per salvare la propria porta su Nasic e Pottetti. Montegiorgio che replica con la ripartenza di Giri stoppata in extremis e poi ancora Tolentino, con Forconesi attento. Nella ripresa brivido iniziale con Greco a sventare e Forconesi ancora decisivo su Garcia nella seconda parte del tempo. Zira di testa sembra trovare la deviazione giusta ma Palazzo alza sulla traversa e Lombardi fallisce un buon tap-in da pochi metri.