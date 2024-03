"Partita tra Sorano e Maglianese rinviata per terreno impraticabile"

soranO

n

maglianese

d

La partita tra Sorano e Maglianese è stata rinviata a data da destinarsi dal direttore di gara. L’arbitro dell’incontro, D’Ascoli di Arezzo, una volta arrivato sul campo di Latera, dove si sarebbe dovuto disputare l’incontro, ha deciso di rinviare la partita tra le due formazioni per via di un terreno di gioco davvero "pesante". La troppa pioggia delle ultime ore aveva infatti compromesso in terreno di gioco, totalmente allagato. Così Sorano e Maglianese si ritroveranno infrasettimanalmente per disputare nuovamente la partita e recuperare il turno.