Passarini al Tolentino: "Sento mia questa maglia"

"Paolo Passarini è uno di noi, è uno che ha nel cuore la maglia cremisi e questo va oltre l’aspetto tecnico e umano". Sono le prima parole con cui Marco Romagnoli, presidente del Tolentino, ha presentato ieri il nuovo allenatore della prossima stagione in Eccellenza. Poi ha aggiunto: "Paolo è ciò di cui avevamo più bisogno in questo anno in cui nel nostro ambiente serve un uomo che possa dare una scossa: questo per riportare entusiasmo nei tifosi dopo le esperienze vissute nelle ultime stagioni". Il Tolentino, infatti, dopo la retrocessione dalla D, esattamente un anno fa, ha disputato un torneo di Eccellenza piuttosto altalenante che ha spinto la tifoseria cremisi anche verso un’aspra contestazione. Dunque, con l’arrivo di Passarini si volta pagina per ricostruire quanto di buono fatto negli anni precedenti. Il direttore sportivo Giorgio Crocetti ha parlato, non a caso, di "rapporto duraturo". È quello che la società intende impostare con Paolo Passarini per lavorare anche in prospettiva: "La parola d’ordine quest’anno sarà ‘costruire’ e per farlo occorre del tempo. I risultati? Si ottengono facendo meno errori degli altri. E quando sbaglieremo dovremo farne tesoro". Assieme al tecnico Passarini è stato presentato anche il vice allenatore Paolo Corradini. Ma quali sono state le prime impressioni del mister? Innanzi tutto parole di ringraziamento: "Mi sento di dire grazie al presidente Romagnoli e al direttore sportivo Crocetti per avermi manifestato fin da subito la volontà di riportarmi a Tolentino". Poi ha aggiunto: "Sono entusiasta di tornare qui perché questa squadra e questi colori li sento miei. L’affetto che ho provato in questi giorni (da quando la notizia di un mio possibile ritorno a casa ha cominciato a circolare) mi ha dato la spinta definitiva per accettare l’incarico". Passarini è reduce dal successo nel girone B di Promozione con il Matelica, dopo che aveva iniziato la stagione in Arabia Saudita. In precedenza, dal 2015 al 2017, è stato già sulla panchina del Tolentino proprio in Eccellenza. Inoltre, da calciatore, ha vestito a lungo la maglia cremisi della sua città. A questo punto, scelto il tecnico, la società comincerà a pianificare il prossimo campionato, scegliendo fra riconferme e nuovi arrivi, con un’attenzione particolare ai più validi elementi del proprio settore giovanile.

m. g.