Passione, valori e legami forti. Il successo meritato della Sales: "Orgogliosi di questo gruppo"

Sales in trionfo. La storica società di via Gioberti ha vinto il girone B del campionato di Terza Categoria ottenendo la promozione alla serie superiore. Un club di valore che da sempre abbina l’aspetto sportivo a quello educativo e sociale, con il campo sportivo accanto alla chiesa della Sacra Famiglia, più conosciuta come Salesiani. Nell’ultimo turno di campionato la Sales ha battuto 4-0 il Torre a Monte, con reti di Paccosi, Pacini, Di Marco e Urzetta. E poi festa grande con tutto l’oratorio e il campo sportivo colorato da bandiere, maglie, sciarpe e vessilli gialloblù.

"Orgoglioso di questo gruppo - afferma il presidente Maurizio Razzi - composto da dirigenti seri e preparati, con ragazzi legati ai nostri colori sociali da molti anni. Con il sacrificio e l’impegno mostrato per l’intera stagione abbiamo raggiunto un traguardo di prestigio. La Sales è nata nel 1952 e rappresenta un punto di incontro per i giovani del quartiere con lo spirito di Don Bosco che ha sempre voluto bene ed è stato vicino ai giovani". Emozionato l’allenatore Giuseppe De Luca: "Un successo nato per merito di una squadra fantastica unita sia in campo che fuori, amici nello sport e nella vita. E’ stata questa la nostra arma vincente. Un gruppo di giocatori che non ha mai mollato, dimostrando ottime doti tecniche. Saliamo in Seconda Categoria con passione e tanta voglia di ben figurare".

Rosa giocatori Sales Terza categoria: Ermini e Tarchi (portieri), Bettini, Fiorini, Cingolani, Pierattini, Petroni, Mauro, Romani, Malva, Gregori, Fantini, Paccosi, Mehilli, Catallo, Pacini, Urzetta, Di Marco, Gabbiani, Bassi, Caselli, Martelli, Nutini, Vichi, Andreoni, Dolfi, Musso, Pinzauti. Allenatore Giuseppe De Luca, vice allenatore Sandro Tolossi. Presidente Maurizio Razzi, direttore sportivo Giampiero Gregori, accompagnatore Fabrizio Pompili. Sponsor della squadra Caffè Moma, Bar il Pappagallo, G.G. Trasporti.

Francesco Querusti