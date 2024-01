Passo falso dopo otto turni positivi. Possanzini: "La bella ripresa del Tolentino vanificata dagli errori del primo tempo»

Dopo otto turni di risultati positivi il Tolentino incappa in una sconfitta sul campo del Castelfidardo, squadra ambiziosa che pure al "Della Vittoria" strappò ai cremisi l’intera posta in palio. Stavolta il ko è maturato nel primo tempo, "sicuramente regalato agli avversari", come ha detto a fine gara il direttore sportivo Giorgio Crocetti. I fidardensi, infatti, sono arrivati presto al doppio vantaggio approfittando di un approccio "morbido" del Tolentino, che solo nella ripresa ha trovato la forza di reagire. "La sconfitta è maturata nel primo tempo – ammette l’allenatore Matteo Possanzini – quando abbiamo commesso degli errori che hanno consentito al Castelfidardo di realizzare le due reti. Dovevamo essere più bravi ad avere pazienza nel nostro gioco che i padroni di casa ci hanno lasciato fare puntando solo sulle ripartenze. Eravamo partiti bene, ma abbiamo preso gol piuttosto in fretta alzandoci con troppi giocatori. Nel secondo tempo, poi, siamo andati meglio e abbiamo messo sotto gli avversari, ma non è stato sufficiente per trovare il pareggio". Un pari che ci poteva stare, vista la buona ripresa disputata, come rimarcato dallo stesso diesse Crocetti. Un passo falso – nella seconda trasferta consecutiva e al cospetto di una compagine piuttosto in palla – che non compromette assolutamente il buon cammino compiuto finora dal Tolentino, chiamato ora a guardare subito davanti perché domenica arriva al "Della Vittoria" il Chiesanuova, seconda forza del torneo, per un match di grande interesse tecnico e agonistico.

m. g.