Passo falso in casa del Montegranaro. L’allenatore Mobili sulla sconfitta del Chiesanuova: "Può capitare di essere punito quando non segni»

È svanita ad un soffio dai 50 giorni l’Eccellenza senza sconfitte per il Chiesanuova. La splendida striscia di imbattibilità, 5 vittorie ed il pari "stretto" con la Jesina, era cominciata il primo di ottobre ad Urbania ed è terminata due giorni fa a Montegranaro. La rete di Tonuzi all’84’ non ha ridimensionato i biancorossi che, specie nel primo tempo, avevano creato due grandi chance per passare con Bonifazi (bravo Taborda) e con Sbarbati (sottomisura fuori di poco). Quando sembrava maturare un altro pari, ecco la zingarata di Tonuzi con un destro non irresistibile, ma che la deviazione di Monteneri (poco prima decisivo sulla linea di porta) ha finito col beffare Fatone. La quint’ultima uscita d’andata lascia il Chiesanuova a 19 punti senza far perdere fiducia e convinzioni, nonché senza creare grattacapi di classifica dato che l’ex matricola è quarta a -3 dalla vetta…Semmai inizia a preoccupare un po’ l’infermeria perché a Defendi, indisponibile, domenica si è aggiunto l’infortunio muscolare a Sbarbati che verrà approfondito in queste ore. Mister Mobili analizza così la sconfitta: "Non ci dobbiamo accontentare della prestazione comunque positiva, penso soprattutto alle occasioni del primo tempo e se non fai gol può capitare che poi vieni punito. Abbiamo affrontato una rivale importante e abbiamo tenuto il campo senza calare troppo nella ripresa, tuttavia dobbiamo fare meglio perché in questo campionato, così duro, bisogna essere perfetti per fare punti".

Andrea Scoppa