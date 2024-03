Passo falso in casa dell’Audax Rufina in lotta per salvarsi. Per il Foiano ko indolore. Bachi punisce Zacchei L'Audax Rufina vince 1-0 contro il Foiano con gol di Bachi. Una vittoria importante per la squadra che lotta per la salvezza, interrompendo un lungo digiuno di risultati positivi.