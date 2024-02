Passo falso. L’Atletico Centobuchi passa in casa del Trodica

TRODICA

0

ATLETICO CENTOBUCHI

1

TRODICA: Marani, Tartabini, Usignoli (23’st Sejfullai); Berrettoni, Emiliozzi, Romagnoli (33’st De Martino): Catinari, Moriconi (33’st Ciccarelli), Chornopyschuk, Titone (45’ Merzoug e 43’st Sanneh), Pampano All. Buratti.

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella; Lanzano, De Cesaris, Stacchiotti (11’st Sharif); D’Intino (26’st Picciola), Veccia, Galli (35’st’ Liberati), Napolano, Cialini All. Fusco.

Arbitro: Ricciarini di Pesaro.

Rete: 62’ rig. Napolano.

Il Trodica perde lo scontro diretto per restare sul podio e l’Atletico Centobuchi si prende il terzo posto. Gli ascolani festeggiano con merito e fanno due su due come l’anno scorso. Senza Monserrat in difesa, con Panichelli squalificato, Buratti perde in corso d’opera Titone e cade per la seconda volta da quando ha preso l’incarico. La gara è subito pimpante e dopo nemmeno 60 secondi Titone impegna Camaioni. Poi qualche "scaramuccia" ma nulla di che, ospiti che potevano concretizzare meglio un paio di chance. Ripresa senza Titone e più Atletico. Al 14’ sponda di Galli, arriva D’Intino che calcia a botta sicura ma un difensore ribatte, dal corner fallo su Sharif e rigore che Napolano trasforma. Il Trodica ha mezz’ora per pareggiare ma non crea pericoli.