"Patrizio Pazzini nuovo allenatore dei Giovani Via Nova: obiettivo salvezza"

I Giovani Via Nova hanno individuato il nuovo allenatore, che prende il posto di Emiliano Pacini. Si tratta di Patrizio Pazzini, fratello di Giampaolo, ex-attaccante della Nazionale italiana e di Atalanta, Sampdoria, Inter e Milan, e figlio del compianto Romano, purtroppo scomparso alcuni giorni fa. La scelta della società pievarina è stata rapida e veloce, ed è arrivata dopo l’annuncio dell’esonero di Emiliano Pacini, che paga un periodo di risultati non proprio eccezionali con i Giovani Via Nova, tra cui la sconfitta casalinga subita contro il CQS Pistoia domenica scorsa. "Sono davvero contento di approdare in questo club e di lavorare con il patron Cecchini ed il suo staff, che hanno già dimostrato come siano eccellenti e ben organizzati nel gestirlo – afferma Pazzini –. Lavorerò con la squadra, che ha di sicuro delle buone individualità, per centrare l’obiettivo primario, che è quello della salvezza".