Pattarello assistman. Bene Montini,. Mawuli a sprazzi

BORRA 5,5 Reattivo due volte in avvio, lo è molto meno in occasione dei due gol subiti.

MONTINI 6 Qualche bell’affondo nella prima frazione, nella ripresa bada soprattutto a difendere (Dall’81’ CHIOSA sv).

RISALITI 6 Cerca di cavarsela con mestiere anche se sulle palle alte va anche lui in difficoltà.

MASETTI 5 Montini lo brucia sulla rete dell’1-1. Fuori posizione anche sul cross del 2-2.

COCCIA 5,5 Spinge con costanza nel primo tempo dove va anche alla conclusione. Nella ripresa soffre Eleuteri. Esce infortunato. (Dal 94’ POGGESI SV).

SETTEMBRINI 6,5 Si scambia spesso la posizione con Guccione sulla trequarti e lo fa con profitto. Per 45 minuti è ficcante e dinamico. FOGLIA 5,5 Misuraca gli salta in testa in occasione del 2-2. Macchia una prestazione fin lì di sostanza. Peccato nel primo tempo non sfrutti la sponda di Gucci davanti al portiere (Dall’81’ DAMIANI sv).

MAWULI 6 Qualche sprazzo del vero Mawuli anche se non dà continuità nei 90 minuti.

GUCCIONE 9 Una tripletta da sballo per lui. Riscatta alla grande il rigore sbagliato contro il Pineto. (Dall’86’ IORI 6 Sfiora la rete nel finale).

GUCCI 6 Un’ottima sponda per Foglia nel primo tempo, una verticalizzazione per Pattarello nel finale. Tanto lavoro per la squadra.

PATTARELLO 7,5 Offre a Guccione entrambi gli assist. Nel finale sfortunato quando manca il poker. E’ sempre un pericolo per gli avversari. (Dal 94’ LAZZARINI sv).