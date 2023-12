Pattarello stakanovista, Gucci il bomber. L’Arezzo ai raggi X: i numeri al giro di boa

di Luca Amorosi

AREZZO

Il tempo scorre inesorabile e anche il 2023 sta per andare in archivio. È stato un anno a dir poco intenso per i colori amaranto: vissuto a pieni giri e con emozioni forti, ha visto il Cavallino tagliare il traguardo dei cento anni di storia con in tasca l’agognato ritorno in C dopo due anni tra i dilettanti e una solidità societaria rincuorante. La programmazione iniziata nel 2022 ha dato i suoi frutti e l’Arezzo il 16 aprile scorso, con la vittoria al Comunale contro la Pianese, è tornato tra i pro dalla porta principale, non prima di aver ottenuto un successo storico e roboante (0-4) a Livorno.

Il 2023 in fatto di derby ha regalato grandi soddisfazioni: neanche due settimane fa, lo scalpo del Perugia, sconfitto 2-0, è stato di fatto la ciliegina sulla torta di 365 giorni da ricordare. Una vittoria che, unita al pareggio a reti bianche contro il Sestri Levante, ha permesso di chiudere in crescendo il girone d’andata. Quattro punti nelle ultime due gare per "girare" a quota 23, una media punti che, se mantenuta, dovrebbe garantire una salvezza senza troppi patemi. Ma anche zero gol subiti negli ultimi 180 minuti che suggeriscono il buon proposito per il 2024: incassare meno reti. Sono 28 quelle subite nei primi 19 turni, che fanno della difesa amaranto la quarta peggiore del girone, meglio solo di Olbia, Fermana e Rimini. Di contro c’è un attacco che fa spesso il suo dovere: 23 gol sono un buon bottino, migliore anche di compagini che precedono l’Arezzo come Carrarese, Perugia o Entella. Il miglior realizzatore è Niccolò Gucci con otto reti. Se si aggiungono le sette segnate in D, fanno 15 da quando veste l’Arezzo, di cui 14 in un 2023 esaltante. Alla voce assist, invece, il re è Emiliano Pattarello: l’esterno mancino avrebbe potuto segnare di più (4 gol da gennaio a oggi) ma ha fatto segnare tanto gli altri, con ben undici assist nel 2023, gli ultimi due a Guccione per propiziarne la tripletta a Fermo.

Riguardo invece alle presenze complessive nell’anno solare, oltre a Gucci e Pattarello, spiccano Foglia (34 presenze complessive nel 2023), Risaliti (32) e poi Bianchi e capitan Settembrini (31 entrambi). Nel girone d’andata, la squadra di Indiani ha ottenuto 6 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. Il rendimento è stato simile tra casa e trasferta: 12 punti raccolti al Comunale, 11 fuori casa. Un dato che da una parte certifica una marcia esterna da piena zona playoff, dall’altra palesa un ruolino casalingo da migliorare, con il buon viatico della vittoria del derby nell’ultimo turno interno. In tutto il 2023, insomma, il Cavallino ha raccolto, in tutte le competizioni, 18 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte.