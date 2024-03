Pazzaglia, buona la prima: "Avanti così"

Buona la prima per mister Simone Pazzaglia. Il neo trainer della Fermignanese coglie subito il successo con un secco 3 a 0 contro la Castelfrettese. Una giornata, la 25esima, che ha portato i 3 punti anche al Sant’Orso e al Villa San Martino. In vetta ha allungato il Fabriano Cerreto e il distacco con la Portuali Dorica è ora di 4 punti, 5 sul Moie e sul Sant’Orso e molto probabilmente saranno queste le squadre che si contenderanno la vittoria finale e la miglior griglia playoff.

Il successo della Fermignanese è spiegato dal mister Simone Pazzaglia: "È stata una bella vittoria, i ragazzi sono stati bravi soprattutto nel momento in cui siamo rimasti con l’uomo in meno, perché nonostante l’inferiorità numerica siamo riusciti a fare due gol e questo non era facile. Ci sono diverse cose da migliorare e cercheremo di farlo nel più breve tempo possibile". Sulla vittoria del Sant’Orso nel derby con il Valfoglia, dice l’allenatore dei fanesi Pierangelo Fulgini: "Contro il Valfoglia è stato una partita complicata e difficile nel primo tempo. Fortunatamente i ragazzi hanno avuto una bella reazione nella ripresa che ci ha permesso di portare a casa tre punti pesanti". Importante per la sua classifica anche il successo del Villa San Martino contro il Moie. "Grande prestazione della squadra – dice il diesse del Villa Luca Bocci – dopo un avvio equilibrato abbiamo preso campo e imposto il nostro ritmo. Il Moie ha comunque fatto la sua partita dimostrando di meritare la posizione in classifica. Ora sotto con la capolista".

Pari e patta tra la Portuali Dorica e il Gabicce Gradara. Come altre volte il Gabicce Gradara ha visto sfumare la vittoria nel recupero e ora il solco dalla sestultima a cinque giornate dalla fine è di quattro punti. "C’è un po’ di rammarico – ha spiegato a fine gara il diesse del Gabicce Cipriani – perché abbiamo assaporato il gusto della vittoria e siamo stati rimontati nel recupero. Mi piace sottolineare la forte reazione della squadra che sotto di due reti non si è scoraggiata ma avuto la capacità di rimontare e poi portarsi in vantaggio. È vero che ora siamo a -4 dalla sestultima (il Villa San Martino) con cui abbiamo però il doppio confronto favorevole, ma siamo anche a +6 dalla penultima che è il Vismara: ci sono cinque partite da giocare e 15 punti a disposizione con numerosi scontri diretti da giocare per cui la salvezza senza passare dai playout è ancora raggiungibile. Tutti gli scenari sono aperti. Adesso pensiamo a battere l’Osimo Stazione domenica al Magi".

Il punto conquistato dalla Pergolese a Marina è commentato dall’allenatore Max Guiducci: "È stata una bella partita, maschia con molti duelli, come avevo già detto il Marina è un’ottima squadra, con giocatori di esperienza però i miei ragazzi hanno fatto una grande partita e nel primo tempo siamo andati vicini al gol negato solo da un miracolo del loro portiere, poi nella ripresa c’è stato un salvataggio sulla loro linea di porta a portiere battuto. Una gara con diverse occasioni da entrambe le parti, alla fine il pareggio è giusto".

La sconfitta dell’Atletico Mondolfo Marotta sul campo della capolista è analizzata dal diesse Paolo Pretelli: "Nella prima mezzora la differenza di punti in classifica si è vista molto poco, Atletico in palla con il pallino del gioco ma senza incidere negli ultimi metri. Poi l’eurogol di Zuppardo ha cambiato le sorti del match. Nella ripresa condizionata dall’ incessante pioggia il Fabriano ha raddoppiato sfruttando una percussione sulla sinistra del Under Marinelli finalizzata da Tizi. Noi siamo calati alla distanza complice anche il terreno pesante e le innumerevoli assenze per infortuni che ci stanno decimando ogni gara".

La squadra della settimana. 1)Ricci (Marina), 2)Palazzi (Vismara), 3)Tonini (Portuali Dorica), 4)Calvaresi (Fermignanese), 5) Ippoliti (Osimo Stazione), 6)Savelli (Pergolese), 7)Ricciotti (Valfoglia), 8) Polenta (Osimo Stazione), 9)Torsani (Gabicce Gradara), 10) Marinelli (Villa San Martino), 11)Muratori (S.Orso). All. Pompei (Villa San Martino). Arbitro Negusanti di Pesaro (Marina-Pergolese).

Amedeo Pisciolini