PEGLIO-OSTERIA NUOVA. Pontellini e Paoli gol tra le contestazioni

OSTERIA NUOVA

: Cappelloni, Rossi N., Cencioni (1’ st Scopa), Menga, Londei, Bravi, Tiberi (1’ st Azzolini), Carpineti (25’ st Paiardini M.), Bozzi (15’ st Braccioni M.), Braccioni L., Paiardini N. (35’ st Rossi Al.). All. Giorgini.

OSTERIA NUOVA: Sanchioni, Pontellini, Leva (35’ st Nesi A.), Baldini F., Bonci, Baldini M., Capi, Paoli (35’ st Nesi L.), Di Nino (35’ st Pasini), Cambrini (30’ st Campanelli), Baffioni (45’ st Borioni). All. La Volpicella.

Arbitro: Peyla di Pesaro

Reti: 8’ pt Pontellini, 10’ st Paoli su rigore.

Note: espulso al 30’ st Sanchioni.

Osteria Nuova corsaro in quel di Peglio. I locali però protestano sul gol iniziale annullato che ha preceduto di pochi istanti un rigore contestato, che Pontellini ribatte in rete dopo la parata di Cappelloni. Nella ripresa chiude i conti Paoli, dagli undici metri, nonostante nel finale gli ospiti abbiano giocato con l’uomo in meno (espulso il portiere Sanchioni). Quindi giornataccia e sfortuna per la formazione di mister Giorgini che rimane a mani vuote. Invece festeggia la compagine dell’allenatore La Volpicella che ora è in piena zona playoff.