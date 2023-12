Per il Mesola un Natale in zona promozione: "Con l’arrivo di Gherardi stiamo crescendo"

Contro la seconda forza del campionato si è rivisto il Mesola cinico e implacabile. I castellani si sono fatti un gran bel regalo di Natale, calando un tris in riva al Po al quotato Solarolo. "Abbiamo disputato un’ottima partita – esulta il direttore sportivo Edoardo Biondi – Il Solarolo si è dimostrato un avversario che non si trova in alto per caso". Come il suo Mesola? "Ci voleva, dopo alcuni alti e bassi dell’ultimo periodo. Ci manca qualche punto, vedi le sconfitte immeritate con Osteria Grande e Portuense". Gherardi è ancora a secco. "Non l’abbiamo preso per fare gol, anche se non guasterebbe, ma per velocizzare il gioco negli ultimi 30 metri. E i miglioramenti si stanno vedendo". E’ sfumato il successo al "Raibosola" proprio sul filo di lana: contro la matricola Junior Corticella la Comacchiese due volte in vantaggio e sempre rimontata.

"E’ il nostro limite – afferma sconsolato Mauro Bresciani, l’allenatore – ci manca sempre il gol che chiuda le partite. Contro il Corticella abbiamo comandato il gioco, costruito tante occasioni, colpito pali e traverse, il loro portiere si è superato, ma se non fai gol quando ne hai la possibilità, prima o poi rischi di pagare dazio". Si aspetta un regalo dalla società? "Stiamo cercando un difensore, per il resto non abbiamo bisogno di grandi rinforzi". E’ andata peggio al Casumaro, messo sotto a Castel Bolognese. "Mi sarebbe piaciuto un regalo di Natale dai ragazzi per finire il 2023 in bellezza – è l’analisi del direttore generale Montosi – ma ci sono anche gli avversari. Temevamo molto quella trasferta, sapevamo che lo Sparta sta costruendo la salvezza nel fortino di casa. Siamo andati in svantaggio su azione viziata da fuorigioco, il raddoppio prima dell’intervallo, dopo c’era ben poco da fare. Non era il solito Casumaro". Niente da fare anche per il Consandolo, sconfitto di misura a Borgo Tossignano. I valligiani hanno così allungato la striscia positiva grazie a una gara attenta e cinica. "Un vero peccato – esclama rammaricato il presidente Luigi Maggi – siamo stati condizionati dagli episodi: noi abbiamo preso due pali, la Valsanterno ha capitalizzato l’unico vero tiro in porta".

Prevista una sola novità dal mercato, l’arrivo dalla Portuense del portiere Broccoli. Il mercato della Portuense invece langue, ci sono state tante uscite, compensate solo parzialmente. In casa del Felsina è arrivata la seconda sconfitta consecutiva: "Può sembrare strano, visto il risultato, ma sono soddisfatto della prestazione della squadra – è la considerazione di mister Mariani – Eravamo andati in vantaggio, ma siamo stati castigati da tre gol straordinari nella fase finale".

Franco Vanini