Per il Prato Calcio a 5 missione quasi impossibile con l’Olimpia. Italgronda, è derby con la Sangiovannese

Prato Calcio a 5 e Italgronda Futsal Prato impegnate entrambe sul terreno di casa in questo sabato. Nel campionato di serie A2, la squadra allenata da Andrea Bearzi, ultima nella classifica del girone B in compagnia dell’Atlante Grosseto, dovrà cercare di andare a conquistare punti contro la seconda forza del torneo, l’Olimpia Regium Reggio Emilia. Impresa tutt’altro che facile ma a soli tre turni dalla conclusione della regular season i biancazzurri devono tentare il tutto per tutto. Si gioca al Pala Kobilica con inizio alle ore 16.

Al Pala Keynes, ma un’ora prima (alle 15), in serie B fischio d’inizio per un nuovo derby in cui l’Italgronda Futsal Prato ha l’obbligo di vittoria per tentare di mantenere accesa la flebile fiamma della speranza di riacciuffare la capolista Futsal Pontedera, che a tre giornate dalla conclusione della regular season ha otto punti di vantaggio, e contemporaneamente difendere la seconda posizione dall’assalto della Mattagnanese, che si trova tre lunghezze più sotto. Il compito per gli uomini allenati da Massimo Zudetich non sarà semplice perché dovranno vedersela con la Sangiovannese, qualificata per le finali di Coppa. Sempre oggi il Futsal Pontedera riceve la Vigor Fucecchio mentre la Mattagnanese ospita il Boca Livorno quarto della classe.

Massimiliano Martini