Per la Dukes prosegue il periodo negativo. Biturgensi sconfitti dalla Juve Pontedera

Passo falso della Dukes contro la Juve Pontedera. I padroni di casa trovano agilmente la via del canestro, ma la Dukes li segue a ruota, almeno fino alle fasi finali del primo quarto. È infatti in questo momento che Pontedera dà il primo strappo, allargando in pochi minuti il suo vantaggio e concludendo avanti il periodo iniziale 30-21.

La gara però si dimostrerà una sfida di parziali, da una parte e dall’altra. Di conseguenza a inizio secondo quarto la Romolini Immobiliare si fa di nuovo sotto, ma poi Pontedera la ricaccia pian piano indietro. All’intervallo i padroni di casa conducono per 52-41.

L’inizio del secondo tempo è nuovamente di Pontedera. La Juve tocca più volte il massimo scarto a proprio favore sul più 19, ma proprio sul finale di terzo quarto la Dukes riesce nell’ennesima reazione. Sansepolcro accorcia, ma in vista dell’ultimo periodo resta comunque sotto in doppia cifra, sul 70-59. I padroni di casa sono tornati saldamente in vantaggio e nel finale di partita allungano fino all’88-75 conclusivo.