Per la Reno è una stagione da sogno. Il Sanpaimola riceve la capolista

Nel campionato di Eccellenza, si giocano domani, alle 15.30, le gare della sedicesima giornata di ritorno, penultima della ‘stagione regolare’.

Reno-Bentivoglio. La formazione di mister Ortolani, settima con 47 punti, si congeda dal pubblico amico, affrontando il fanalino di coda. Comunque vada, la stagione 2023-24 del club di Sant’Alberto passerà agli annali per aver toccato il punto più alto di sempre nella storia del calcio gialloblù (il 1° campionato della Reno risale alla stagione 1959-60, in Seconda categoria, l’attuale Promozione). Nonostante la vittoria manchi da 4 turni, lo stimolo maggiore è forse determinato dalla classifica marcatori, dove Filippi – capocannoniere del girone con 18 reti (di cui 5 su rigore) – è insidiato da Bonavita del Sanpaimola (17). Russi-Granamica. L’obiettivo dei falchetti, ottavi a quota 45, è quello di chiudere in bellezza, magari con un risultato di prestigio contro la seconda della classe. I padroni di casa non hanno più molto da chiedere a questa stagione, ma gli stimoli non mancheranno. Alla formazione di Minerbio – seconda a +5 sul Pietracuta, con cui però è in svantaggio negli scontri diretti – mancano quindi 2 punti per la certezza matematica della finale playoff.

Medicina-Massa Lombarda. Con un finale di stagione molto concreto (3 vittorie nelle ultime 4 giornate), i bianconeri si sono costruiti il lasciapassare per la salvezza, cui manca solo la certificazione. L’undici di mister Scozzoli, risalito al 10° posto con 42 punti, è ancora teoricamente avvicinabile dal Diegaro. Il concatenarsi di eventi è davvero remoto, ma ancora possibile, ovvero: Diegaro, Masi Torello, Vis Novafeltria devono vincere 2 volte su 2; Sanpaimola e Cava Ronco devono fare 1 punto; il Sant’Agostino deve battere il Massa Lombarda all’ultima giornata. Solo così il Diegaro salirebbe a -6 e si giocherebbe il playout, appunto col Massa Lombarda.

Sanpaimola-Sasso Marconi. Al ‘Buscaroli’ di Conselice arriva la capolista che ha appena celebrato la promozione con 2 turni di anticipo. I padroni di casa, decimi con 42 punti in condominio con Massa Lombarda e Cava Ronco, potrebbero unirsi ai festeggiamenti.

Per conquistare la salvezza manca un punto. In linea teorica infatti, la formazione di San Patrizio potrebbe ancora scivolare al 13° posto a +6 dal Diegaro (oggi in zona retrocessione), che così riattiverebbe il meccanismo del playout.

L’ipotesi, come per il Massa Lombarda, è remota, ma realizzabile.