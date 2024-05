Per l’Arezzo sarà un altro girone di ferro. Gli avversari sicuri e quelli presto in arrivo

di Luca Amorosi

Il primo fine settimana senza calcio giocato da tanti mesi a questa parte lascia sempre un senso di vuoto. La stagione dell’ è conclusa ma non quella della serie C in generale, con i playoff per la B ancora alle prime fasi che si concluderanno solo il prossimo 9 giugno. Per ingannare l’attesa, intanto, i tifosi guardano già a quelle che potranno essere le avversarie nel girone della prossima stagione. Il discorso è sicuramente prematuro, ma molti verdetti, tra neopromosse e retrocesse, sono già scritti e dunque è possibile farsi un’idea. La sensazione è che sarà di nuovo un raggruppamento di livello alto. È vero che il Cesena, che ha dimostrato di essere un’autentica corazzata, ha spiccato il volo per la B, ma dalla cadetteria arriverà l’Ascoli, retrocesso dopo nove stagioni consecutive in B. Inoltre, la lotteria dei playoff consentirà a una sola squadra di conquistare la promozione: questo significa che almeno cinque tra Rimini, Juventus Next Gen, Pescara, Perugia, Carrarese e Torres faranno parte anche del prossimo organico, a meno chiaramente di spostamenti nel girone sud di una tra Pescara e Torres, se necessario.

Non dimentichiamoci anche che la classifica maturata al termine di questa stagione è stata caratterizzata da almeno due grandi delusioni: la Spal, che dopo la retrocessione ambiva sulla carta a un campionato di vertice, la Virtus Entella, considerata anch’essa tra le migliori formazioni ai nastri di partenza. Anche Ancona e Lucchese ambivano a molto di più e sono rimaste scottate. C’è da credere che queste società rilancino le proprie ambizioni per l’anno seguente. Saranno ancora sicure avversarie del Cavallino anche Gubbio e Pontedera, da anni entrambe stabilmente in categoria, Pineto e Sestri Levante, salvatesi senza passare dai playout da neopromosse, oltre a chi la spunterà ai playout tra Vis Pesaro e Recanatese. Tra le vincitrici della serie D riecco la Pianese, principale antagonista per la vittoria finale del girone E di serie D nel 2022/23. Anche il Carpi, neopromosso, dovrebbe essere inserito nel girone degli amaranto.

Infine, tifosi e appassionati guarderanno con curiosità anche ai playout di serie B tra Bari e Ternana: se dovessero essere i rossoverdi a retrocedere, sarebbero un’altra avversaria di spessore da sfidare. Restano ovviamente tante le incognite: dall’eventuale spostamento di una squadra del girone A in quello centrale, a meno che una di queste non vinca i playoff per la B, alle solite difficoltà economiche che a turno mettono a rischio le iscrizioni di società di terza serie ogni estate.