Per l’Imolese è una domenica a testa alta. Manes rovina la festa alla capolista Carpi

IMOLESE

1

CARPI

1

IMOLESE: Adorni; Manzoni, Dall’Osso, Ale (15’pt Elefante), Garavini; Diawara (16’st Daffe), Gulinatti, Vlahovic (13’st Rama); Capozzi (38’st Konate); Manes (13’st Mattiolo), Raffini. A disp.: Laukzemis, Kashari, Antognoni, Gospodinov. All. D’Amore.

CARPI: Lorenzi; Tcheuna, Rossini, Zucchini, Verza; Bouhali, Rossi, Forapani (35’st Beretta); Cortesi (22’st Larhrib); Saporetti, Sall. A disp.: Viti, Frison, Sabattini, Mandelli, Ofoasi, Gerbino, Arrondini. All. Serpini.

Arbitro: Maccorin di Pordenone.

Reti: 33’ Manes, 50’ Saporetti.

Note: ammoniti Manes, Forapani, Vlahovic, Rama, Rossi, Garavini, Rossini; recupero: 2’ pt; 4’ st.

L’Imolese rovina la festa al Carpi e regala una piccola soddisfazione ai suoi tifosi in questo finale di stagione avaro di emozioni. Un pomeriggio tutto sommato positivo per i ragazzi di mister Gianni D’Amore, perché fermare la capolista, che fino a ieri correva a spronbattuto verso la serie C, non è cosa da tutti, e farlo al Galli, col pienone (oltre 600 arrivati dall’Emilia a tifare i biancorossi e a pregustare la festa promozione), fa dimenticare per un attimo le recenti docce fredde e una posizione di classifica ben al di sotto di quelle che erano le aspettative. Avvio sfortunato per i rossoblù, già costretti dopo un quarto d’ora a fare a meno di Ale, al suo posto dentro Elefante. Alla mezz’ora, il primo brivido: Cortesi, dalla destra, batte una punizione che attraversa tutta l’area e si stampa sul palo. Botta, e risposta. Minuto 33, Raffini calcia, il suo destro è debole, ma la palla passa incredibilmente sotto le braccia di Lorenzi, con Manes che a porta vuota segna il tap-in vincente.

Il Carpi torna all’assalto, prima con Cortesi e poi con Saporetti, l’Imolese, dall’altra parte, non resta a guardare, e con Diawara sfiora il raddoppio nei pressi dell’intervallo. In avvio di ripresa i biancorossi pareggiano. Cross di Bouhali dalla destra, mischione in area, e Saporetti è abile a metterla in porta.

Serpini cambia le carte in tavola e i suoi continuano ad insistere: al 69’, all’ex Sall viene annullato il 2-1 per fuorigioco.

Una decina di minuti più tardi, dopo un sinistro insidioso di Gulinatti, è Adorni, con un miracolo, a tenere inchiodato il pari su incornata di Rossi. Resterà quella l’ultima vera occasione del match: finisce 1-1, festa rimandata per il Carpi, e un piccolo sorriso per l’Imolese.

Le gare: Borgo San Donnino-Ravenna 0-2, Certaldo-Aglianese 3-2, Fanfulla-Lentigione 1-1, Forlì-Mezzolara 2-0, Imolese-Carpi 1-1, Prato-Victor San Marino 0-2, Progresso-Sammaurese 2-3, Sangiuliano City-Sant’Angelo 0-2.

La classifica: Carpi 65, Ravenna 63, Lentigione* 56, Corticella e Victor San Marino 54, Forlì 52, Prato e Sangiuliano City 44, Fanfulla 42, Aglianese 41, Sant’Angelo e Imolese 40, Sammaurese e Progresso 34, Borgo San Donnino 25, Certaldo 24, Mezzolara 21. *una partita in più