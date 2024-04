Per Settembrini una prova di cuore Pattarello non al top Lazzarini protagonista nel derby con un gol e una difesa solida. Altri giocatori come Damiani e Settembrini si distinguono, ma errori costano punti preziosi. Subentrati come Coccia e Catanesi non incidono. Pattarello spreca un'occasione chiave.