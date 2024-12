Perde in casa lo scontro salvezza al ’Biavati’. Veementi proteste per due penalty non concessi. Corticella, la rabbia è di rigore

di Nicola Baldini

Amara sconfitta interna per il Corticella di Michele Nesi che, al ‘Biavati’, cade 1-0 contro la diretta rivale per la salvezza Tuttocuoio. Per il team biancazzurro si tratta del terzo ko consecutivo e, a questo punto, l’obiettivo dovrà essere quello di cercare di uscire indenni dalla delicata sfida di domenica prossima sul campo del Prato.

Già al 5’ i padroni di casa costruiscono una nitida palla-gol: Ercolani recupera palla a sinistra e la mette in mezzo per Gessaroli che, tutto solo davanti a Carcani, arriva in leggero ritardo svirgolando la conclusione. Tre minuti più tardi, sul fronte opposto, è Brighi a respingere un pericoloso tiro di Russo su assist di Massaro. Al 13’ è ancora una volta il Tuttocuoio a rendersi pericoloso con una staffilata da buona posizione di Centonze che manca di un soffio lo specchio. Al 38’, dopo un’altra conclusione di Centonze fuori di poco, la formazione toscana trova il vantaggio: sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra, la sfera giunge a Massaro che, dal limite dell’area piccola, non lascia scampo a Malagoli.

A inizio ripresa, il Corticella recrimina per un possibile penalty per fallo di Moretti su Casadei, ma l’arbitro decide di far proseguire tra le veementi proteste locali. All’11’ i biancazzurri chiedono a gran voce un’altro rigore per un contatto tra Ercolani e Salto Lomba, ma anche in questa occasione l’arbitro lascia giocare. Sette giri di orologio più tardi, il Tuttocuoio va vicinissimo al raddoppio con una staffilata di Veron su assist di Russo che fa la barba al palo. Al 22’ Rizzi segna di testa su corner di Suliani, ma l’arbitro annulla per un fallo: a Suliani scappa una parola di troppo, con il fischietto di Cassino che decide di estrarre un rosso per proteste. Nonostante l’inferiorità numerica, la band di Nesi si getta generosamente in avanti alla ricerca del pari e, al 43’, riesce a costruire una nitida palla-gol per l’1-1: su punizione di Casadei, bomber Rizzi sceglie bene il tempo e stacc adi testa, ma la sua incornata sfila di un nulla a lato, alla sinistra del portiere ospite.