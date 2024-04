Perignano, solo un punto. Ma la classifica si muove

FRATRES PERIGNANO

1

PRO LIVORNO SORGENTI

1

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Gemignani, Scremin (15’st Petri), Baggiani (40’st Vitillo), Acosta, Mancini, Freschi (18’st Arvia), Ficarra, Taraj, Zefi, Sciapi. All. Cristiani.

PRO LIVORNO SORGENTI: Serafini, Solimano, Lucarelli, Montecalvo, Cavalli, Lischi, Montagnani (40’st Lischi), Santagata, Lucchesi (41’st Di Fiandra), Quilici (35’st Turini), Fornaciari (18’st Putrignano). All. Bandinelli.

Arbitro: Navarino di Taurianova.

Marcatori: 7’pt Quilici, 36’pt Sciapi.

Perignano – I Fratres Perignano nonostante l’impegno messo in campo non riescono ad andare oltre il pareggio contro la Pro Livorno. Un risultato che muove la classifica ma che caccia la squadra rossoblù in piena zona play out. La compagine allenata da mister Cristiani ha fatto vedere buone giocate soprattutto nel secondo tempo ma sono mancate le concretizzazioni necessarie ad incassare l’intera posta in palio. Sono gli ospiti a portarsi subito in vantaggio, al 7’, quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Quilici con un rasoterra dal limite dell’area riesce a superare Colucci. Al 17’ la risposta dei Fratres con Sciapi che spara alto sopra la traversa. Al 36’ arriva il pareggio dei rossoblù con il colpo di testa di Sciapi che devia in rete un cross di Gemignani. Nel finale di tempo Serafini ha il suo daffare nel parare una conclusione di Gemignani. Nella ripresa i Fratres imbastiscono buone trame di gioco ma non c’è concretezza nei passaggi finali. All’8’ Taraj mette sopra la traversa e, dopo un paio di occasioni fallite da Sciapi e Zefi, ancora al 40’ Taraj non trova a botta sicura lo specchio della porta.

Pietro Mattonai