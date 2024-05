Perretta, lo stacanovista granata. In campo il 96% del tempo totale

Quando ad ogni vigilia di gara Massimiliano Canzi metteva giù la formazione titolare, non c’erano calciatori che potevano sentirsi intoccabili, sicuri del posto nell’undici iniziale. Tuttavia un giocatore un po’ meno... sostituibile degli altri c’era: Gabriele Perretta. E’ stato lui infatti lo stacanovista del Pontedera edizione 2023-24, nella quale sono stati impiegati 29 calciatori. Sui 3.420 minuti che le 38 gare di campionato mettono a disposizione (si considerano i canonici 90’, senza gli extra time), il 24enne esterno, nonché vice-capitano e recordman di presenze, ne ha trascorsi in campo ben 3.287, pari al 96,1% del tempo totale. E’ stato titolare in 37 partite (nell’altra è entrato a gara in corso) e in 34 occasioni è uscito dal campo solo al triplice fischio. Le tre volte nelle quali è stato sostituito è accaduto sempre in casa, col Rimini (8a giornata), col Gubbio (18a giornata) e con la Torres (28a giornata), mentre l’unica volta in cui si è alzato dalla panchina è stata contro la Lucchese (30a giornata). In tutto questo ha trovato anche modo di segnare un gol (nel 5-4 alla Recanatese) e piazzare 4 assist. Il secondo giocatore granata per minutaggio e altro unico ad aver sfondato la barriera dei tremila minuti giocati è l’attaccante Simone Ianesi, 22 anni, che ha messo nelle gambe 3.010 minuti, durante i quali ha segnato 6 reti e firmato 7 assist. E’ partito titolare in 35 gare venendo sostituto 16 volte prima dei 90 minuti (8 volte negli ultimi 10 minuti) e nelle altre tre partite è entrato dalla panchina. Il gradino più basso del podio stagionale di questa classifica è occupato da un altro under, Samuele Angori, 20 anni. Per l’esterno, di proprietà dell’Empoli, il totale trascorso nel rettangolo verde è stato di 2.976 minuti, risultato decisamente eccellente considerando una mancata convocazione alla 21a giornata per il pasticcio-Reggiana in inverno e un infortunio che gli ha fatto saltare le ultime due gare. Trentatré le partite da titolare, corroborate da 3 reti e 5 assist, e due gli ingressi dalla panchina.

In quarta posizione c’è Giacomo Benedetti, con 2.730’ (e 32 gare da titolare), in 5a il 39 enne capitano Marcos Espeche (che nel campionato precedente finì davanti a tutti) con 2.715’ (33), in 6a Lorenzo Ignacchiti con 2.671’ (32), in 7a Gabriele Calvani con 2.609’ (28) e in 8a Matteo Guidi con 2.377’ (27). Seguono in ordine decrescente Catanese a 1.560’, Delpupo 1.495’, Martinelli 1.485’, Nicastro 1.454’, Vivoli 1.350’, Selleri 875’, Ganz 841’, Lewis 810’, Lombardi 688’, Pretato 643’, Stancampiano e Ciocci 630’, Ambrosini 615’, Peli 555’, Provenzano 554’, Fossati 303’, Cerretti 249’, Paudice 233’, Marrone 133’, Gagliardi 89’ e Salvadori 17’. Hanno fatto parte del gruppo, però senza mai entrare in campo, anche i baby Maiello (2 panchine) e il portiere Busi (17 panchine).

Stefano Lemmi