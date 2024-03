Seghetti-gol allo scadere, il Grifo stende la Recanatese: 1-0

Perugia, 2 marzo 2024 – Un po’ Alessandro Del Piero, un po’ Luca Toni. Sia nel gol, preciso e da bomber vero, che ha deciso la sfida al Curi allo scadere. Sia nell’esultanza: lingua fuori alla Pinturicchio e mani che ruotano in prossimità dell'orecchio come l’ex punta della Fiorentina. Ecco a voi Alessandro Seghetti. Il centravanti del Grifo, classe 2004, lo ha fatto di nuovo. Come era successo contro la Fermana il mese scorso. E’ entrato nella ripresa e ha deciso la partita regalando ai biancorossi la seconda vittoria di fila al Curi. Un gol da tre punti, tanto bello quanto prezioso: riceve palla da Lisi, si gira e segna dopo avere colpito il palo interno (aiutato da una leggera deviazione di un difensore). Per lui è il settimo sigillo in campionato. Una perla, che firma una vittoria ormai insperata dopo un primo tempo avaro di emozioni, e con la Recanatese che aveva rischiato poco o nulla. Anzi, si era fatta pericolosa soprattutto con l’ex Melchiorri.

Nel recupero il Grifo avrebbe anche potuto raddoppiare con Sylla, che entra in area e batte il portiere ma Peretti salva la sua linea della porta. Il Grifo si prende la vittoria, accorcia le distanze dal terzo posto, ora distante un solo punto, e festeggia sotto la Curva.

Il prossimo turno di campionato si gioca a metà settimana. I biancorossi apriranno la giornata martedì 5 marzo con Entella-Perugia, alle 18,30 anche Pineto-Vis Pesaro. Alle 20,45 saranno invece in campo Ancona-Fermana, Carrarese-Cesena; Gubbio-Arezzo e Recanatese-Pescara. Mercoledì 6 marzo, invece, si giocheranno Olbia-Juventus U23 e Spal-Torres alle 18,30. Chiudono alle 20,45 Pontedera-Lucchese e Rimini-Sestri Levante. La classifica prima delle due gare che restano Lucchese-Rimini e Sestri-Levante Spal in programma oggi.

La classifica: Cesena 74 punti; Torres 62; Carrarese 53; Perugia 52; Gubbio 48; Pescara 44; Pontedera 42; Rimini, Juve NG, Arezzo 38; Pineto 37; Virtus Entella 34; Vis Pesaro, Lucchese 32; Ancona 30; Spal 29; Sestri Levante 28; Recatanese 27; Olbia 22; Fermana 20.