Pesante sconfitta in casa per il Poggibonsi. Tau Altopascio cala il tris e doma i Leoni

POGGIBONSI

1

TAU ALTOPASCIO

3

POGGIBONSI (3-5-2): Pacini; Martucci, Borri, Coriano (57’ Di Paola); Cecconi, Gistri (78’ Bigica), Mazzolli (73’ Motti), Barbera, Rocchetti (57’ Bigozzi); Vitiello, Bellini. A disposizione: Di Bonito, Cecchi, Marcucci, Camilli, Purro. Allenatore: Calderini.

TAU ALTOPASCIO (4-3-1-2): Di Biagio; Zini (76’ Bruno), Alessi, Biagioni, Antoni; Meucci, Bernardini, Lombardi (92’ Odianose); Manetti (70’ Perillo); Capparella (87’ Jokovic), Malva (89’ Quilici). A disposizione: Di Cicco, Piccini, Bartelloni, Vellutini. Allenatore: Venturi.

Arbitro: D’Andria di Nocera Inferiore.

Marcatori: 52’ Lombardi, 54’ Zini, 61’ Bellini, 64’ Meucci.

POGGIBONSI – I giallorossi non trovano continuità. Dopo l’abbuffata di Orvieto, arriva il digiuno, di punti nella gara casalinga con il Tau Altopascio. Poggibonsi ha le sue occasioni per ottenere il vantaggio in un primo tempo all’insegna dell’equilibrio, fino a subire all’inizio della ripresa un uno-due fatale con reti ravvicinate di Lombardi e Zini. L’immancabile Bellini, reduce dalla tripletta in Umbria, fornisce un segnale di riscatto ai Leoni, ma non c’è il tempo per il Poggibonsi di offrire una ulteriore prova del desiderio di rimonta. Perché gli ospiti siglano il tris con Meucci archiviando la pratica in anticipo, nonostante i tentativi del team di Calderini.

I 90 minuti allo Stefano Lotti evidenziano ancora una volta la necessità di tenere alta la concentrazione e di non considerare come "acquisito" il traguardo salvezza, visto che il cammino presenta ancora ostacoli. Nel finale di frazione con il Tau Altopascio, il Poggibonsi sente suonare due volte, in azioni consecutive, il campanello di allarme e in un caso è Pacini a sventare un’incursione. In pratica, la squadra di Venturi costruisce i presupposti per un successo che si concretizza nella ripresa. Va da sé il positivo impatto sulla gara del Poggibonsi, vicino all’1-0 con Rocchetti, Cecconi e Bellini. È però il 52’ quando Lombardi trova la deviazione vincente, mentre al 54’ Zini raddoppia. Bellini al 61’ si inserisce e accorcia. Ma al 64’ l’ulteriore mazzata sul Poggibonsi: il tocco di Meucci a un passo dalla linea bianca fra le proteste per un presunto offside.Cartellino giallo per Pacini.

Paolo Bartalini