Pesante stop casalingo per la formazione guidata dal tecnico Vullo che ora è penultima a due punti da Borgo San Donnino che chiude la classifica a quota 4. Il Progresso perde la sfida salvezza: basta il gol di Latini

Amara sconfitta interna per il Progresso di mister Matteo Vullo che, al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, cade 1-0 contro la diretta rivale per la salvezza Fanfulla. Nei primi minuti di gioco le due squadre dimostrano di avere più paura di prenderle rispetto che voglia di attaccare, tant’è che, per assistere alla prima occasione da gol, occorre attendere la mezz’ora: sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite, Selleri tocca per Ferraresi, la cui violenta conclusione non inquadra lo specchio della porta. Il team di Castel Maggiore spinge forte alla ricerca del vantaggio e, al 35’, sugli sviluppi di un corner battuto dallo specialista Selleri, Hasanaj si libera per il tiro, ma fa la barba al palo della porta difesa da Libertazzi. Al 42’, praticamente alla prima proiezione offensiva dell’intera gara, la formazione ospite trova il gol che deciderà la partita: Premoli fa il vuoto sulla sinistra e, giunto sul fondo, lascia partire un cross che Latini è bravissimo a trasformare in rete grazie ad una precisa incornata all’angolino.

Il Progresso non ci sta e, al 5’ della ripresa, Ghebreselassie ruba palla ad un difensore per poi gonfiare la rete, ma l’arbitro, tra le veementi proteste locali, decide di ravvisare un fallo. I rossoblù spingono forte alla ricerca del pareggio e, al 9’, serve un autentico miracolo di Libertazzi per impedire ad una girata a botta sicura di Barbieri di gonfiare la rete.

La pressione del team di Castel Maggiore si fa estenuante e, al 36’, su un cross di Mele, Matta salta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa centra in pieno l’incrocio dei pali. Nei minuti finali, la band di Vullo spinge forte alla ricerca del pareggio, ma la retroguardia lombarda si difende bene e porta a casa la terza vittoria in quattro trasferte stagionali.

Archiviato il brutto stop contro una diretta rivale, il Progresso cercherà di preparare nel migliore dei modi la difficilissima trasferta di domenica prossima sul campo della Pistoiese, ieri sconfitta a Forlì.

Nicola Baldini