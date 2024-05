Pesaro, coraggio. Il sogno continua contro Catania

"Dobbiamo vivere questo sogno fino alla fine", così di Moreno Bordoni, vicepresidente dell’Italservice. Il sogno prosegue oggi alle 20,30 al PalaMegabox quando Pesaro ospiterà garadue della semifinale playoff e incontrerà la Meta Catania. I biancorossi per tenere vivo il sogno devono solo vincere. Infatti in garauno in Sicilia si sono imposti per 4 a 3. "La squadra negli ultimi mesi, dopo aver trovato l’assetto definitivo da gennaio in poi, ha dimostrato di avere cuore, anima e coraggio in più occasioni – dice Bordoni –. I ragazzi sanno regalare emozioni. Penso a tante gare casalinghe, proprio con Catania, con la Feldi o con l’Olimpus. Gare in cui spiccava l’armonia che si è creata nell’ambiente, con il pubblico pronto a trascinare la squadra e quest’ultima brava a trascinare i tifosi. Sono state emozioni forti, che raramente ricordo nella nostra storia, nemmeno quando eravamo chiamati e quasi obbligati a vincere negli anni dei tanti trofei messi in bacheca Si è creata una vera e propria comunità all’Italservice, tantissimi tifosi presenti al Palas sono giocatori, familiari, amici, parenti proprio dei tesserati del vivaio. Questa comunità viene rappresentata dai campioni sul parquet. I giocatori ne sono consapevoli, lo percepiscono". Su garadue: "Catania, secondo me, come Napoli è una squadra fortissima. Vantano una fisicità importante, una rosa lunga che può offrire praticamente tre quintetti. Ho visto una concentrazione massima durante gli allenamenti da parte dei ragazzi, come il mister, sempre meticoloso e pronto a correggere gli errori che abbiamo commesso in garauno". Diretta su Sky Sport.

b. t.